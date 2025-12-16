Aksaray'da Mevsimin İlk Karı Şehir Merkezine Düştü

Soğuyan Hava Şehri Kısa Süreliğe Beyaza Bürüdü

Aksaray'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Nüfusunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte, yüksek kesimlere geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşmüş, bugün ise şehir merkezinde de kar etkili oldu.

Güzelyurt, Helvadere ve Ekecik gibi yüksek bölgeler geçtiğimiz haftalarda ilk karı almıştı; kent merkezindeki kar yağışı ise kısa süreli olarak sürdü ve sonrasında durdu.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksaray'da beklenen kar yağışı, üreticilerin yüzünü güldürdü.

