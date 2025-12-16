DOLAR
Aksaray'da Mevsimin İlk Karı Şehir Merkezine Düştü

Aksaray'da aniden düşen sıcaklıklarla şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı; yüksek kesimler geçtiğimiz haftalarda ilk karı görmüştü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:00
Aksaray'da Mevsimin İlk Karı Şehir Merkezine Düştü

Aksaray'da Mevsimin İlk Karı Şehir Merkezine Düştü

Soğuyan Hava Şehri Kısa Süreliğe Beyaza Bürüdü

Aksaray'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Nüfusunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte, yüksek kesimlere geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşmüş, bugün ise şehir merkezinde de kar etkili oldu.

Güzelyurt, Helvadere ve Ekecik gibi yüksek bölgeler geçtiğimiz haftalarda ilk karı almıştı; kent merkezindeki kar yağışı ise kısa süreli olarak sürdü ve sonrasında durdu.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksaray'da beklenen kar yağışı, üreticilerin yüzünü güldürdü.

AKSARAY MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

AKSARAY MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

AKSARAY MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

