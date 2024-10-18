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Aksaray'da Otomobil Devrilmesi: 3 Yaralı

Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:27
Aksaray'da Otomobil Devrilmesi: 3 Yaralı

Aksaray'da Kaza: 3 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazaya, sürücü Mehmet Ali Karaca tarafından yönetilen 68 AEM 329 plakalı araç yol açtı.

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti. Olayda sürücünün yanı sıra Umut ve Sümeyye Karaca isimli yolcular da yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, jandarma ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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