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Aksaray'da Sağanak Yağış ve Dolu Zararları

Aksaray'da etkili olan sağanak yağmur ve dolu, su baskınları ve araç hasarlarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 01:10
Aksaray'da Sağanak Yağış ve Dolu Zararları

Aksaray'da Sağanak ve Dolu Felaketi

Aksaray'da etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu, kentte önemli hasarlara neden oldu. Gece saatlerinde başlayan bu olumsuz hava koşulları, özellikle kent merkezi ve çevresinde çok sayıda aracı etkiledi.

Su Baskınları ve Araç Hasarları

Sağanak sonrasında Coğlaki ve Hacılar Harmanı mahallelerinde pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Ayrıca kavşaklarda biriken su nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

Heyelan ve Diğer Zararlar

Kireçlik mevkisinde meydana gelen heyelan, kara yoluna düşen kayalarla birlikte ek araç hasarlarına yol açtı. Gözlemlenen hasarlar, dolunun sert etkisiyle daha da arttı.

Resmi Kurumların Çalışmaları

Olay sonrası Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri, mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçti ve çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk sağanak yağmur ve dolu felaketi sonrası yetkililerden destek bekliyor.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar...

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

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