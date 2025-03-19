Aksaray'da Telefon Dolandırıcılığına 6 Tutuklama

Aksaray'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:45
Aksaray'da Telefon Dolandırıcılığına 6 Tutuklama

Aksaray'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli, emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandı. Olay, Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.Y. (88) isimli bireyin telefonla aranmasıyla başladı. Dolandırıcılar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak M.Y.'nin 87 bin avrosunu dolandırmayı başardı.

M.Y., dolandırıldığını fark ettikten sonra polise giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde telefon dolandırıcılarını yakalamak için hızlı bir çalışma başlattı.

Daha sonra, M.Y. ile yeniden irtibat kuran şüpheliler, 32 milyon liralık gayrimenkulü ve banka hesabındaki 150 bin avroyu da talep etti. Emniyet güçleri, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı, ardından 4 şüpheliyi ise Şanlıurfa ilinde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, toplamda 13 cep telefonu, 8 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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