Aksaray'da Tır ile Karavan Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, karavan ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Faruk Yağmur (23) yönetimindeki 63 AFS 048 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Kavşağı’nda, yabancı uyruklu sürücüsü henüz belirlenemeyen HN ST 969 plakalı karavanla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu tır sürücüsü ile karavandaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.