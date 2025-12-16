Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yönettikten sonra Aksaray’a dönmek üzere yola çıkan hakemlerin bulunduğu 68 BA 857 plakalı otomobil, Eşmekaya kavşağında Muhammet S. yönetimindeki 68 ADE 074 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ve hakem olan Ebubekir K., Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralananlar arasında yer aldı.

Müdahale ve Ulaşım

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

