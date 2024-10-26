Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Feci Kaza

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Ahmetli köyü kavşağı'nda meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Doğan Ç. (18) yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil ile Fadimana Özkan (49) idaresindeki 68 AEY 477 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın Sonuçları

Çarpışmanın ardından yaralanan sürücüler ile Abdulsamet Özkan acil hizmet ekipleri tarafından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Ne yazık ki, Fadimana Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve İtfaiye Müdahalesi

İhbar sonrası kaza yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi ve gerekli önlemler alındı.