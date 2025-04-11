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Aksaray'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek temizlik çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:56
Aksaray'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aksaray'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Aksaray'da kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Yerel halk, kar yağışının getirdiği güzellikler kadar zorluklarla da karşı karşıya kaldı.

Aksaray Belediyesi Karla Mücadele Ediyor

Aksaray Belediyesi ekipleri, karla kaplanan alanlarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yolların ve kaldırımların açık tutulması için yoğun çaba gösteriyor.

Eskil İlçesinde Kar Kalınlığı Artıyor

Öğle saatlerinde Eskil ilçesi de kar yağışından nasibini aldı. Çatılar ve araçların üzeri beyaza bürünürken, yerel halk kara karşı hazırlıklarını artırmakta.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

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