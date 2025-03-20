Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Aksaray'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 20 kişi yaralandı. Mustafa Akbaba'nın kullandığı 46 AIZ 037 plakalı otobüs, Aksaray-Konya kara yolu üzerindeki Eşmekaya mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere taşıdı.

Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın yaşandığı yere giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kumbuzoğlu, karla mücadele çalışmalarının 125 araç ve 60 personel ile sürdüğünü belirtti. Kumbuzoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Marmaris'ten Van'a giden yolcu otobüsümüz, buzlanma ve tipiden dolayı şarampole devrildi. Otobüste toplam 31 kişi vardı, bunlardan 3’ü mürettebat. Bu üzücü olayda 20 yaralımızı hastanelere naklettik. Yaralı olmayan 10 yolcumuzu misafir edeceğiz. İlimizde başka kaza olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Sürücülerimizin polislerimizin tüm uyarılarına dikkat etmesini rica ediyoruz."

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.