Akseki'de İpek Yolu'nda Cumhuriyet Yürüyüşü — 29 Ekim'in 102. Yılı

Akseki Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kapsamında tarihi İpek Yolu'nda yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:17
Akseki'de İpek Yolu'nda Cumhuriyet Yürüyüşü — 29 Ekim'in 102. Yılı

Akseki'de İpek Yolu'nda Cumhuriyet Yürüyüşü — 29 Ekim'in 102. Yılı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tarihi kervan ve göç yolunda anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Akseki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan kortej, kent merkezinden antik güzergahta bir araya geldi.

Yürüyüş Rotası

Kortej, tarihte ticaret yolu olarak bilinen İpek Yolu'nun Alanya — Konya etabında yer alan antik yolda yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı. Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel de katıldı; doğal güzelliklerle öne çıkan antik rota, ellerde dalgalanan Türk bayraklarıyla renklendi.

Etkinlik, Sarıhacılar Mahallesi'nde sona erdi. Güzergâhta bulunan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi ile Osmanlı mimarisini yansıtan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evlerin bulunduğu alan, yürüyüşün tarihi atmosferini güçlendirdi. Caminin önünde toplanan öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan marşlar seslendirdi.

Yetkililer ve Öğrencilerden Mesajlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel etkinlikte yaptığı açıklamada: "Bizlere bu kutlu mirası bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akseki Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Akbel, yürüyüşün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve etkinliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler adına anlamlı bir anma olduğunu belirtti.

Akseki Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fadıl Mert Sevinç ise Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında...

Antalya’nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında, tarihi kervan ve göç yolunda yürüyüş düzenlendi. Akseki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan kortej, tarihte ticaret yolu olarak kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan antik yolda yürüdü.

Antalya’nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış
2
Kars ve Iğdır'da Dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü'
3
Faruk Acar: Filistin Özgürlük Ağacının Gölgesinde Yeniden Nefes Alacak
4
Balıkesir Depremi: 252 Kişiye Psikososyal Destek Sağlandı
5
Bergama'da Sağanak ve Sel: Metrekareye 137 kg, 30 Kişi Kurtarıldı
6
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
7
Bilecik Pazaryeri'nde Şiddetli Sağanak: Yollarda Su Birikintileri ve Moloz

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar