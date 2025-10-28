Akseki'de İpek Yolu'nda Cumhuriyet Yürüyüşü — 29 Ekim'in 102. Yılı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tarihi kervan ve göç yolunda anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Akseki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan kortej, kent merkezinden antik güzergahta bir araya geldi.

Yürüyüş Rotası

Kortej, tarihte ticaret yolu olarak bilinen İpek Yolu'nun Alanya — Konya etabında yer alan antik yolda yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı. Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel de katıldı; doğal güzelliklerle öne çıkan antik rota, ellerde dalgalanan Türk bayraklarıyla renklendi.

Etkinlik, Sarıhacılar Mahallesi'nde sona erdi. Güzergâhta bulunan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi ile Osmanlı mimarisini yansıtan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evlerin bulunduğu alan, yürüyüşün tarihi atmosferini güçlendirdi. Caminin önünde toplanan öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan marşlar seslendirdi.

Yetkililer ve Öğrencilerden Mesajlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel etkinlikte yaptığı açıklamada: "Bizlere bu kutlu mirası bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akseki Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Akbel, yürüyüşün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve etkinliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler adına anlamlı bir anma olduğunu belirtti.

Akseki Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fadıl Mert Sevinç ise Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

