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Akseki'de Sessiz Kitap Okuma Etkinliği: Farkındalık Yaratıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sessiz kitap okuma etkinliğiyle kitap okuma farkındalığı artırıldı. Katılımcılar, bir saat boyunca sessizce okudu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:30
Akseki'de Sessiz Kitap Okuma Etkinliği: Farkındalık Yaratıldı

Akseki'de Sessiz Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Hükümet Konağı önünde, kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliğe, ilçe bürokratları, kamu görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlik Detayları ve Trafik Uyarısı

Katılımcılar, ellerindeki kitapları yaklaşık bir saat boyunca sessizce okudu. Etkinliğin olduğu süre boyunca, trafikte sessizlik sağlanması için belediye tarafından merkezi anons sistemi ile sürücülere uyarılar yapıldı. Hükümet Konağı önüne de "Korna Çalma, Kitap Okuyoruz" yazılı tabelalar yerleştirildi. Bu duyurular sayesinde sürücüler, kitap okuma etkinliğine saygı göstererek korna çalmadan geçiş yaptı.

Katılımcıların Görüşleri

Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphane Müdürü Emine Öz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Etkinliğe katılanlardan Kamil Girgin ise bu çalışma için "güzel ve anlamlı" bir etkinlik olarak tanımladı.

Kitap Yüzü Sergisi de Açıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca bir kitap yüzü sergisi de açılarak katılımcılara farklı bir deneyim sunuldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde...

Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe bürokratları, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerine aldıkları kitapları yaklaşık bir saat boyunca sessizce okudu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde...

Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe bürokratları, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerine aldıkları kitapları yaklaşık bir saat boyunca sessizce okudu.

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