Aksu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Heyecanı

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi’nden Bilim Fuarı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Bu yıl yoğun ilgi gören fuarda, öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan 19 proje ziyaretçilere tanıtıldı.

İnovatif Projeler Dikkat Çekti

Fuarda, özellikle doğal afet ve deprem anlarında insan güvenliğini tehlikeye atmadan veri toplayabilen robot büyük ilgi topladı. Ayrıca, meteorolojik ölçüm yapabilen akıllı cihaz ziyaretçiler tarafından beğenildi. Tarım alanında faaliyet gösteren dronların gösterisi de izleyicilerden tam puan aldı.

Geleneksel Hale Gelen Bilim Fuarı

Okul Müdürü Haldun Çevik, fuarın geleneksel hale geldiğini vurguladı ve okulun projeleriyle havacılık alanında sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da adından söz ettirmeye başlayacağına inandığını ifade etti.

Önemli İsimler Fuarda Yer Aldı

Bilim fuarının açılışına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş gibi önemli isimler katıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı. Programa Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu (sağda) da katıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı. Programa Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu (sağda) da katıldı.