DOLAR
38,45 -0,03%
EURO
43,93 0,07%
ALTIN
4.090,8 1,1%
BITCOIN
3.643.843,03 -0,38%

AKTOB, Nisan Ayı Toplantısında Turizmdeki İvme Hedeflerini Paylaştı

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, nisan ayında Antalya’ya gelen turist sayısının geçen yılı geçtiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:31
AKTOB, Nisan Ayı Toplantısında Turizmdeki İvme Hedeflerini Paylaştı

AKTOB'un Geleneksel Nisan Toplantısı Gerçekleşti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, nisan ayının gelmesiyle birlikte Antalya'da turizmde yaşanan canlanmayı değerlendirdi. Kavaloğlu, "Çok zor bir kıştı ama nisan ayının gelmesi ve Paskalya tatilinin başlaması ile dünkü verilere göre Antalya’ya gelen kişi sayısı geçen seneyi geçti." dedi.

Gastronomi Festivali Turizme Katkı Sağlıyor

Kavaloğlu, toplantının yapıldığı otelde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen gastronomi festivalinde ünlü şefler ve Türkiye'nin önemli yatırımcılarını ağırladıklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin turizme büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Küresel Gastronomi Turizmi Büyüyor

Kavaloğlu, küresel gastronomi turizminin pazar büyüklüğünün 2024'te 13.83 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, 2034 yılına kadar ise bu rakamın 85 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Seyahat ve yerel kültür keşfine olan ilginin, gastronomi turizmini yönlendirdiğini ifade etti.

Gençlerin Seyahat Alışkanlıkları Değişiyor

Kavaloğlu, günümüzde sosyal medya ile gıdanın iç içe geçtiğine dikkat çekerek, "Z" ve "Y" kuşağının seyahatlerini planlamak için sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını ve bu kitlelerin alışılmadık mutfak deneyimlerine yöneldiğini dile getirdi.

Paskalya ile Turizmde Hız Kazanıldı

Antalya’nın ilk üç aylık turizm verilerinin ciddi şekilde ekside olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Nisan ayına yüzde 20 eksi ile girdik. Ancak nisan ayında büyük bir ivme kazandık. Paskalya’nın nisan ayına denk gelmesi bir umuttu" dedi. İranlı turistlerdeki azalmayı da hatırlatarak otelcilerin bu yıl en zor kışını geçirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Ülkelerinden Yoğun Seyahat

Kavaloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının varış yeri süresine bakılmaksızın 1.1 milyardan fazla seyahat gerçekleştirdiğini belirtirken, en fazla seyahati Almanlar, Fransızlar ve İspanyol vatandaşlarının yaptığını kaydetti.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ve çeşitli turizm temsilcileri katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, konuşma yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti
3
Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı
4
Hatay'daki Apartman Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Tamamlandı
6
İYİ Parti'li Türkoğlu: Eskişehir'deki Boşaltılan Okullar Yeniden Eğitime Kazandırılmalı
7
İsrail, Refah Katliamının Tanığı Sağlık Çalışanını 37 Gün Sonra Serbest Bıraktı

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!