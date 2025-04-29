AKTOB, Nisan Ayı Toplantısında Turizmdeki İvme Hedeflerini Paylaştı

AKTOB'un Geleneksel Nisan Toplantısı Gerçekleşti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, nisan ayının gelmesiyle birlikte Antalya'da turizmde yaşanan canlanmayı değerlendirdi. Kavaloğlu, "Çok zor bir kıştı ama nisan ayının gelmesi ve Paskalya tatilinin başlaması ile dünkü verilere göre Antalya’ya gelen kişi sayısı geçen seneyi geçti." dedi.

Gastronomi Festivali Turizme Katkı Sağlıyor

Kavaloğlu, toplantının yapıldığı otelde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen gastronomi festivalinde ünlü şefler ve Türkiye'nin önemli yatırımcılarını ağırladıklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin turizme büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Küresel Gastronomi Turizmi Büyüyor

Kavaloğlu, küresel gastronomi turizminin pazar büyüklüğünün 2024'te 13.83 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, 2034 yılına kadar ise bu rakamın 85 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Seyahat ve yerel kültür keşfine olan ilginin, gastronomi turizmini yönlendirdiğini ifade etti.

Gençlerin Seyahat Alışkanlıkları Değişiyor

Kavaloğlu, günümüzde sosyal medya ile gıdanın iç içe geçtiğine dikkat çekerek, "Z" ve "Y" kuşağının seyahatlerini planlamak için sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını ve bu kitlelerin alışılmadık mutfak deneyimlerine yöneldiğini dile getirdi.

Paskalya ile Turizmde Hız Kazanıldı

Antalya’nın ilk üç aylık turizm verilerinin ciddi şekilde ekside olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Nisan ayına yüzde 20 eksi ile girdik. Ancak nisan ayında büyük bir ivme kazandık. Paskalya’nın nisan ayına denk gelmesi bir umuttu" dedi. İranlı turistlerdeki azalmayı da hatırlatarak otelcilerin bu yıl en zor kışını geçirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Ülkelerinden Yoğun Seyahat

Kavaloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının varış yeri süresine bakılmaksızın 1.1 milyardan fazla seyahat gerçekleştirdiğini belirtirken, en fazla seyahati Almanlar, Fransızlar ve İspanyol vatandaşlarının yaptığını kaydetti.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ve çeşitli turizm temsilcileri katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, konuşma yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) nisan ayı geleneksel toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, konuşma yaptı.