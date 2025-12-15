Aktütün'ün Kışlık Üzümü Kar Altında Hasat Edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde etkili kar yağışı sırasında dalından koparılan Kışlık Üzüm, bölge halkının kış sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Türkiye ile Irak sınırında yer alan Aktütün’de, kar ve soğuk havaya rağmen yerel üreticiler yoğun emekle üzüm salkımlarını topluyor. Hakkari ve çevresindeki birçok yerde üzüm hasadı erken sona ererken, Aktütün’de toplanan bu özel üzümler kış boyunca muhafaza ediliyor.

Muhtarın açıklaması

Köy Muhtarı Cafer Gezer, kışlık üzümlerin sadece Aktütün’e özgü olduğunu belirterek, kar yağışının başlamasıyla birlikte muhtar ve köy sakinlerinin kar altında zorlu bir mesaiyle hasat yaptığını anlattı.

Gezer, şu ifadeleri kullandı: "Lapa lapa kar yağışının ardından bugün kışlık üzümlerimizin hasadına başladık. Kar altında hepimiz birlikte yoğun bir mesai ile çıkarttık. Verimi bu sene çok güzel, çok iyi. Bu üzüm soğuklara dayanaklı bir üzümdür. Atalarımızdan gelen bir gelenektir. Eskiden meşe ağaçlarının içinde muhafaza ederlerdi. Biz de bu sefer daha farklı şekilde, onlara demirden asmalar yaparak kurumasını sağladık. 10 senedir koruyoruz, hiçbir şekilde bozulmuyor. Kar altında kaldıktan sonra kasalara bırakıp eve taşıyoruz. Bununla beraber çevredekilere de ikramda bulunuyoruz. Bu da bizim kışlık üzümler, yiyen bir daha yiyor".

Aktütün’ün "Kışlık Üzümü", zorlu kış şartlarına dayanıklılığı ve yöresel geleneğiyle dikkat çekiyor.

