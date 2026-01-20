AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı

Zorlu kış koşullarında dikkatli ve koordineli müdahale

AKUT Bingöl ekipleri, yoğun kar yağışı ve kapanan köy yollarına rağmen 71 yaşındaki diyaliz hastası ve felçli yatalak N.Ş’nin acil hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.

Bingöl merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gökçekanat köyünde ikamet eden N.Ş’nin nakli için 4 kişilik AKUT Bingöl ekibi gerekli hazırlıkları tamamlayarak arazi aracı ve kar motoru ile yola çıktı.

Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı ve engebeli yolları aşarak köye güçlükle ulaştı. Hastanın evinden alınmasının ardından gerekli emniyet tedbirleri uygulandı ve uyku tulumu içerisinde kar motoruna yerleştirilen N.Ş, aynı güzergâh üzerinden dikkatle ana yolda bekleyen AKUT arazi aracına taşındı.

Hasta daha sonra Bingöl merkezdeki sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde teslim edildi. Operasyon, zorlu hava koşullarında ekip çalışması ve hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

