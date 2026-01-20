AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı

AKUT Bingöl ekipleri, yoğun kar ve kapanan köy yollarına rağmen 71 yaşındaki diyaliz hastası N.Ş’nin Aşağı Gökçekanat köyünden Bingöl merkezdeki sağlık kuruluşlarına güvenli naklini sağladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:45
AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı

AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı

Zorlu kış koşullarında dikkatli ve koordineli müdahale

AKUT Bingöl ekipleri, yoğun kar yağışı ve kapanan köy yollarına rağmen 71 yaşındaki diyaliz hastası ve felçli yatalak N.Ş’nin acil hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.

Bingöl merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gökçekanat köyünde ikamet eden N.Ş’nin nakli için 4 kişilik AKUT Bingöl ekibi gerekli hazırlıkları tamamlayarak arazi aracı ve kar motoru ile yola çıktı.

Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı ve engebeli yolları aşarak köye güçlükle ulaştı. Hastanın evinden alınmasının ardından gerekli emniyet tedbirleri uygulandı ve uyku tulumu içerisinde kar motoruna yerleştirilen N.Ş, aynı güzergâh üzerinden dikkatle ana yolda bekleyen AKUT arazi aracına taşındı.

Hasta daha sonra Bingöl merkezdeki sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde teslim edildi. Operasyon, zorlu hava koşullarında ekip çalışması ve hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

AKUT BİNGÖL'DEN ZORLU ŞARTLARDA HAYAT KURTARAN OPERASYON

AKUT BİNGÖL'DEN ZORLU ŞARTLARDA HAYAT KURTARAN OPERASYON

AKUT BİNGÖL'DEN ZORLU ŞARTLARDA HAYAT KURTARAN OPERASYON

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
2
Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti
3
AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı
4
Bayındır 5'inci Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Başlıyor
5
Hekimsen'den Malpraktis Uyarısı: Adil Kurban 77 Milyar TL Riskine Dikkat
6
Tuzla Belediyesi'nde Halk Buluşması: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla Birebir
7
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları