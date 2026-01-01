Kışta Göz Enfeksiyonlarına ve Kuruluğuna Dikkat

Kışla Birlikte Artan Göz Enfeksiyonlarına Dikkat

Kış aylarında gribal enfeksiyonların artışına paralel olarak göz hastalıklarında da yükseliş görülüyor. Uzmanlar, vatandaşları bu dönemde göz sağlığına özen göstermeleri konusunda uyarıyor.

Göz Kuruluğu

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, kışın havalar yağışlı ve karlı geçse bile nem oranının düşük olması nedeniyle havanın kuruduğunu belirtiyor. Kombiler, iç mekan ısıtması ve yeterince havalandırılmayan kapalı alanlar göz kuruluğu riskini artırıyor. Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar, konsantrasyon nedeniyle göz kırpma sayısının azalması ile daha hızlı kuruma yaşadıkları için risk altında kabul ediliyor.

Belirtiler: gözde batma, sulanma ve kızarıklık.

Öneriler: çalışılan ortamın nemlendirilmesi, bilgisayar karşısında daha sık göz kırpma ve hekimin önereceği gözyaşı damlalarının kullanılması.

Viral Konjonktivit (Göz İltihabı)

İpçioğlu, kış aylarında özellikle gribal enfeksiyonların arttığı dönemlerde viralkonjonktivit sıklığının yükseldiğini vurguluyor. Toplu yaşam alanları bu hastalık açısından daha yüksek risk barındırıyor. Hastalık genellikle gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet şeklinde seyreder ve çoğunlukla bir gözde başlayıp diğerine geçer.

Konjonktivit, korneayı tutarak görme azalmasına yol açabileceği için en kısa zamanda göz hekimine başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Korunma tavsiyeleri: gözleri ovup kaşımamaya özen göstermek, başkasına ait havlu veya makyaj malzemesi gibi şahsi eşyaları kullanmamak, konjonktivit bulguları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve el hijyenine dikkat etmek.

Ultraviyole Işınları ve Kışın Riskleri

Ultraviyole ışınlarının zararlarının kışın azalmadığına dikkat çeken İpçioğlu, karın yansıması nedeniyle UV etkisinin artabildiğini belirtiyor. Bu yüzden dışarıda uzun süre bulunan çocuklar, açık havada çalışan işçiler ve kar sporu yapanlar risk altında.

Güneş ışığına bağlı göz hastalıkları: yaşa bağlı katarakt, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, pterjium ve göz çevresi cilt kanserleri.

Kış koşullarında göz sağlığını korumak için gerekli önlemler alınmalı ve belirti görüldüğünde ilgili uzmana başvurulmalıdır.

