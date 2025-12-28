İzmir'de Yılbaşı Ulaşımı: Sefer Saatleri Uzatıldı

İzmir'de yılbaşı ulaşımında kapsamlı düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, yılbaşı gecesi için kapsamlı sefer düzenlemesi açıkladı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro, tramvay ve ortak işletme olan İZBAN ek ve uzatılmış seferlerle hizmet verecek; vatandaşların 31 Aralık gecesinde ulaşım sorunu yaşamaması hedefleniyor.

ESHOT: 64 hatta sefer saatleri uzatıldı, Baykuş seferleri devam edecek

ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde hizmet veren 64 hat için son sefer saatlerini uzattı. Hatların yolcu durumuna göre son sefer saatleri 01.00 ile 02.05 saatleri arasında değişecek.

Ayrıca 00.00-06.00 saatleri arasında çalışan baykuş hatları; 910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Narlıdere-Konak olmak üzere, 30 dakikada bir Konak Bahribaba otobüs peronlarından sefer yapacak.

Resmi tatil olan 1 Ocak 2026 tarihinde ise pazar günü sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri ve hat listesine ESHOT mobil uygulamasından ve www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Metro ve tramvayda sabaha kadar hizmet

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışacak. Metroda 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi 00.20-01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir, 01.00-05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer planlandı.

Konak tramvayı için sefer aralıkları şu şekilde: 22.30-00.50 arası 12,5 dakikada bir; 00.50-01.20 arası 15 dakikada bir; 01.20-02.00 arası 20 dakikada bir; 02.00-03.00 arası 30 dakikada bir; 03.00-05.00 arası 60 dakikada bir. Karşıyaka tramvayı ise 00.20-05.20 saatleri arasında 60 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ: Gece ek seferleri ve yedek gemi düzenlemesi

İZDENİZ gemileri, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hafta içi tarifesiyle çalışacak; geceyi 1 Ocak 2026'ya bağlayan saatlerde ise ek seferler düzenlenecek. Gece seferlerinde Baykuş seferleri ücret tarifesi uygulanacak.

Söz konusu seferler 00.45'te Karşıyaka'dan, 01.05'te Alsancak'tan kalkacak ve birer saat arayla Karşıyaka'dan 04.45 ve Alsancak'tan 05.05'e kadar devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise İZDENİZ hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek; feribot seferleri karşılıklı olarak 11.00'de başlayacak, yolcu gemilerinin ilk sefer saati 07.20 olacak. Genel Müdürlük, yolcu yoğunluğunu karşılamak üzere yedek gemileri hazır bekletecek.

İZBAN: 6 ilave sefer ve 1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım

İZBAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığı) yılbaşı gecesi ilave seferlerle hizmet verecek. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan saatlerde planlanan ek seferler şunlar:

02.15 Aliağa-Tepeköy, 02.26 Tepeköy-Aliağa, 02.30 Alsancak-Menemen, 02.30 Alsancak-Cumaovası, 03.36 Menemen-Alsancak, 03.56 Cumaovası-Alsancak.

Ayrıca 1 Ocak günü İZBAN, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ücretsiz hizmet verecek.

Tüm ulaşım modlarında ayrıntılı hat ve sefer programları; ilgili kurumların resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve mobil uygulamalarında yayımlanmıştır. Yolcuların güncel bilgilere bu kanallar üzerinden ulaşmaları tavsiye edilir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI TOPLU ULAŞIM KURUM VE KURULUŞLARI, YILBAŞI GECESİNE ÖZEL SEFER DÜZENLEMESİ YAPTI. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, METRO VE TRAMVAY İŞLETMELERİ 31 ARALIK GECESİ SEFER SAATLERİNİ UZATTI. AYRICA BÜYÜKŞEHİR-TCDD ORTAKLIĞIYLA İŞLETİLEN İZBAN DA EK SEFERLERLE HİZMET VERECEK. 1 OCAK'TA İZBAN ÜCRETSİZ OLACAK.