ÇESO Başkanı Osman Köfüncü: Seçim Süreci Sona Erdi, 2 Bin 200 Esnafın Başkanıyım

ÇESO Başkanı Osman Köfüncü, 11 Ocak itibarıyla seçim sürecinin bittiğini, dış müdahaleyi kınadığını ve 2 bin 200 esnafın tamamının başkanı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:49
ÇESO Başkanı Osman Köfüncü: Seçim Süreci Sona Erdi, 2 Bin 200 Esnafın Başkanıyım

ÇESO Başkanı Osman Köfüncü: Seçim Süreci Sona Erdi, 2 Bin 200 Esnafın Başkanıyım

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (ÇESO) seçimli genel kurulunda dördüncü kez başkanlığa seçilen Osman Köfüncü, seçimlerin tamamlanmasıyla tartışmaların geride bırakılması gerektiğini vurguladı.

Seçim sonrası mesaj

Köfüncü, basın mensuplarıyla buluşmasında, "11 Ocak saat 17.00 itibarıyla seçim süreci benim için bitmiştir. 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım" dedi ve birlik çağrısı yaptı.

Perde arkası müdahale iddiaları

Altı dönemdir genel kurul süreçlerine katıldığını hatırlatan Köfüncü, bu seçimde yaşanan bazı olayların kendisini üzdüğünü belirtti. Seçimlere perde arkasından müdahale edildiğini savunan başkan, "Esnaf olmayan, Ahilik kültüründen uzak bazı kişi ve grupların bu süreci dizayn etmeye çalışmasını esefle kınıyorum. Bu oda, dışarıdan yön verilecek bir yapı değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Rakip adaylara ilişkin değerlendirme

Köfüncü, kendisine rakip olan adaylarla bir sorun yaşamadığını özellikle vurguladı: "Aday olan iki arkadaşımı tenzih ediyorum. Görevlerini yaptılar, aday oldular, karşılıklı tebrik ettik." Ancak ekledi: "Benim muhatabım perde arkasından yönlendirme yapmaya çalışanlardır."

Bu oda siyaset üstüdür

ÇESO’nun siyasi bir yapı olmadığını belirten Köfüncü, bugüne kadar herhangi bir siyasi parti faaliyeti içinde yer almadığını söyledi: "Bu odada siyaset yoktur. Hiçbir mitinge gitmedim, hiçbir ilçe binasında bulunmadım." Odanın üzerinden siyaset yapılmak istendiğini öne süren Köfüncü, Çeşme’yi dizayn etmeye çalışan yapıların başarısız olduğunu savundu ve teşkilatın gücünün esnafın güveni ve saygısından geldiğini ifade etti.

Şeffaflık ve hesap verme

Oda yönetiminde şaibe veya yolsuzluk iddiasının söz konusu olamayacağını belirten Köfüncü, "Her şeyimiz açıktır. Kimse bu oda için şaibe ya da yolsuzluk iddiasında bulunamaz." dedi ve ellerinde bazı bilgi ve belgeler bulunduğunu, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde öncelikler

Yeni dönemde esnafın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyleyen Köfüncü, belediye, kaymakamlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapacaklarını belirtti: "Sahadayız. Kurumsal hafızayı bilen bir ekibimiz var. Kimseyle kavga ederek değil, konuşarak sorunları çözmeye çalışıyoruz."

Kapım esnafa her zaman açık

Köfüncü, görev süresi boyunca esnafla iç içe olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ben koltuğa yapışan bir başkan değilim. Çalışan bir başkanım. Kapım da telefonlarım da esnafa her zaman açık." ifadelerini kullandı ve ulaşamadıkları esnafların da kalbinin onlarla olduğunu belirtti.

ÇESO BAŞKANI OSMAN KÖFÜNCÜ: "SEÇİM SÜRECİ SONA ERDİ, 2 BİN 200 ESNAFIN TAMAMININ...

ÇESO BAŞKANI OSMAN KÖFÜNCÜ: "SEÇİM SÜRECİ SONA ERDİ, 2 BİN 200 ESNAFIN TAMAMININ BAŞKANIYIM"

ÇESO BAŞKANI OSMAN KÖFÜNCÜ: "SEÇİM SÜRECİ SONA ERDİ, 2 BİN 200 ESNAFIN TAMAMININ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy Çocuk Festivali 22-25 Ocak’ta — Karne Hediyesi Ücretsiz Etkinlikler
2
Kayseri'de 1 Metreyi Aşan Karda Büyükşehir 118 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
3
Niğde Valisi Nedim Akmeşe’ten İlk Gün Esnaf Ziyareti
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kent ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegre Edilecek
5
Niğde'de 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' Ödüllü Proje Yarışması Sonuçlandı
6
Manisa Gördes'te Zabıta Krizi: Sendika Hukuki Süreci Başlattı
7
Uzman Uyarısı: PRP, KOAH Tedavisinde Umut Değil

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları