ÇESO Başkanı Osman Köfüncü: Seçim Süreci Sona Erdi, 2 Bin 200 Esnafın Başkanıyım

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (ÇESO) seçimli genel kurulunda dördüncü kez başkanlığa seçilen Osman Köfüncü, seçimlerin tamamlanmasıyla tartışmaların geride bırakılması gerektiğini vurguladı.

Seçim sonrası mesaj

Köfüncü, basın mensuplarıyla buluşmasında, "11 Ocak saat 17.00 itibarıyla seçim süreci benim için bitmiştir. 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım" dedi ve birlik çağrısı yaptı.

Perde arkası müdahale iddiaları

Altı dönemdir genel kurul süreçlerine katıldığını hatırlatan Köfüncü, bu seçimde yaşanan bazı olayların kendisini üzdüğünü belirtti. Seçimlere perde arkasından müdahale edildiğini savunan başkan, "Esnaf olmayan, Ahilik kültüründen uzak bazı kişi ve grupların bu süreci dizayn etmeye çalışmasını esefle kınıyorum. Bu oda, dışarıdan yön verilecek bir yapı değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Rakip adaylara ilişkin değerlendirme

Köfüncü, kendisine rakip olan adaylarla bir sorun yaşamadığını özellikle vurguladı: "Aday olan iki arkadaşımı tenzih ediyorum. Görevlerini yaptılar, aday oldular, karşılıklı tebrik ettik." Ancak ekledi: "Benim muhatabım perde arkasından yönlendirme yapmaya çalışanlardır."

Bu oda siyaset üstüdür

ÇESO’nun siyasi bir yapı olmadığını belirten Köfüncü, bugüne kadar herhangi bir siyasi parti faaliyeti içinde yer almadığını söyledi: "Bu odada siyaset yoktur. Hiçbir mitinge gitmedim, hiçbir ilçe binasında bulunmadım." Odanın üzerinden siyaset yapılmak istendiğini öne süren Köfüncü, Çeşme’yi dizayn etmeye çalışan yapıların başarısız olduğunu savundu ve teşkilatın gücünün esnafın güveni ve saygısından geldiğini ifade etti.

Şeffaflık ve hesap verme

Oda yönetiminde şaibe veya yolsuzluk iddiasının söz konusu olamayacağını belirten Köfüncü, "Her şeyimiz açıktır. Kimse bu oda için şaibe ya da yolsuzluk iddiasında bulunamaz." dedi ve ellerinde bazı bilgi ve belgeler bulunduğunu, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde öncelikler

Yeni dönemde esnafın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyleyen Köfüncü, belediye, kaymakamlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapacaklarını belirtti: "Sahadayız. Kurumsal hafızayı bilen bir ekibimiz var. Kimseyle kavga ederek değil, konuşarak sorunları çözmeye çalışıyoruz."

Kapım esnafa her zaman açık

Köfüncü, görev süresi boyunca esnafla iç içe olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ben koltuğa yapışan bir başkan değilim. Çalışan bir başkanım. Kapım da telefonlarım da esnafa her zaman açık." ifadelerini kullandı ve ulaşamadıkları esnafların da kalbinin onlarla olduğunu belirtti.

