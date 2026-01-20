ASKİ'den Nazilli Sailer Mahallesi'ne 12 milyon lira altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına başladı. Projenin maliyeti 12 milyon lira olarak açıklandı.

Gece gündüz sürdürülen çalışmalarla ilçenin altyapısı güçlendiriliyor.

ASKİ ekipleri kent genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Nazilli ilçesi genelinde vatandaşlara hizmet ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat çalışmalar sürdürülüyor.

Proje kısa süre içerisinde tamamlanacak, toplam yatırım ise maliyeti 12 milyon Türk Lirası olacak.

"Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gece gündüz demeden hızla sürdürülen çalışmalarımız ile güzel kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

