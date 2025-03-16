AKUT Ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler için Yürüdü

Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı anısına anlam dolu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Her yıl gelenekselleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Etkinliği kapsamında düzenlenen yürüyüşe, toplamda 310 gönüllü ve öğrenci toplulukları da katıldı. Yürüyüş öncesi, 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conk Bayırı ve Seddülbahir Kalesi ziyaret edilerek, İlk Şehitler Anıtı'nda nöbet tutuldu. Etkinlik sırasında özel çağrı koduyla dünya radyo amatörleri, kısa dalga telsiz frekansları üzerinden muhabereye davet edildi.

Yürüyüşe Alçıtepe köyü'nden başlayan gönüllüler, toplamda 5,5 kilometre mesafeyi kat ederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı. Burada, AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmaz Berk ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı.

Gönüllüler, daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Anma töreninin ardından, katılımcılar günün anısına fotoğraf çektirdi.

Başkan Akverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 12. kez yürüyüş düzenlediklerini belirterek, bu etkinliğin gönüllülerin gelenekselleşmiş bir aktivitesi olduğunun altını çizdi. Akverdi, amaçlarının Çanakkale Şehitleri'ni anma törenlerinde yer alarak, milli duygularla saygıyı göstermek olduğunu ifade etti: 'Gelibolu Yarımadası'na cuma günü geldik. 310 gönüllü ve aileleriyle birlikte burada bir araya geldik. Bizler, bu milletin çocuklarının her birinin ailelerinde mutlaka şehit olmuş ya da gazi olmuş büyüklerimiz var. Hatta sadece bizim ülkemizin değil, başka ülkelerin çocukları da hayatını kaybetti. Biz bu duyguyu birlikte yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için buradayız ve bundan da gurur duyuyoruz.'

Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.