Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı

Sakarya Akyazı'da kontrolden çıkan 06 YJ 889 plakalı otomobil tarlaya uçtu; sürücü Murat Ö. kurtarılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 23:26
Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı

Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı

Yahyalı Mahallesi Yeni Bağlantı Yolu'nda kaza

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü, uzun uğraşlar sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yahyalı Mahallesi Yeni Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Murat Ö. idaresindeki 06 YJ 889 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş tarlaya uçtu.

Kazada sürücü araçta sıkıştı. Hava yastıklarının açılması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çabasıyla yaralı Murat Ö. sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarlada kalan otomobil ise çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARLAYA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILARAK...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARLAYA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARLAYA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILARAK...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişinde LED ve Kutu Oyunları Talebi Artıyor
2
Gercüş’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
3
Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı
4
Safranbolu'da Villanın Müştemilatında Yangın Söndürüldü
5
Elazığ'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı
6
Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yol Kenarındaki Adama Çarptı — O Anlar Kamerada
7
Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi