Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı
Yahyalı Mahallesi Yeni Bağlantı Yolu'nda kaza
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü, uzun uğraşlar sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yahyalı Mahallesi Yeni Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Murat Ö. idaresindeki 06 YJ 889 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş tarlaya uçtu.
Kazada sürücü araçta sıkıştı. Hava yastıklarının açılması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çabasıyla yaralı Murat Ö. sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tarlada kalan otomobil ise çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
