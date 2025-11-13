Akyazı’nın Yeni İlçe Girişi: Yahyalı Bağlantı Yolu Asfalta Hazırlanıyor

Akyazı'nın yeni ilçe girişi Yahyalı Bağlantı Yolu'nda 20 m genişlik ve 3,5 km uzunluğunda asfalt çalışmaları sona yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:50
Asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Akyazı’nın yeni ilçe girişi olacak olan Yahyalı Bağlantı Yolunda asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Yolun 20 metre genişliğinde ve 3 buçuk kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor; yetkililer yolun kısa süre içerisinde kullanıma açılacağını ifade etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan konuyla ilgili olarak, "İlçemizin geleceğine hizmet edecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Soykan ayrıca şunları söyledi: "Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Yıllardır ilçemizin gündeminde olan ancak 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın imzası ile kamulaştırma kararını aldığımız ve kamulaştırmasını gerçekleştirdiğimiz yolumuzda artık sona yaklaştık. Kamulaştırma işlemlerinin ardından zemin kazı çalışmaları, dolgu çalışmaları, asfalt öncesi PMT serimi işlemlerini tamamladık ve Karayollarının destekleri ile asfalt çalışmalarına başladık. Uzun bir sürecin ardından yolumuzu hizmete açacak olduğumuz için heyecanlıyız. Biz Akyazı’nın sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu yol Akyazı’ya yakışan ve uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek bir ilçe girişi olacak" diye konuştu.

