Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı

Al Jazeera: Gazze'nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor

Katar merkezli Al Jazeera, İsrail'in Gazze'de aralarında Al Jazeera kameramanının da bulunduğu 5 gazeteciyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma acil müdahale ve baskı çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı ve saldırıda 5'i gazeteci 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Al Jazeera açıklamasında, "Dünyanın gözleri önünde gazetecilerin sistematik şekilde hedef alınarak öldürülmesi yoluyla Gazze'nin sesinin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, Gazze'deki saldırıların medya mensupları için en ölümcül savaş haline geldiğini, eşi görülmemiş sayıda gazetecinin hedef alındığını ve İsrail'in gazetecileri susturma ısrarının Gazze'de işlenen suçları gizleme çabası olduğunu vurguladı. Al Jazeera bu eylemleri, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel yasal dayanağı olan Roma Statüsü ve savaş döneminde sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmeleri kapsamında savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Reuters: Çalışan gazetecilerimizin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail'in Gazze'deki saldırıda kendisi için çalışan iki gazetecinin öldürülmesi ve birinin yaralanmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Reuters açıklamasında, "Reuters için çalışan kameraman Hüsam el-Mısri'nin, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırıda hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, aynı saldırıda geçmişte Reuters'a çalışan serbest foto muhabiri Muaz Ebu Taha'nın da hayatını kaybettiği ve Reuters'a çalışan foto muhabiri Hatem Khaled'in yaralandığı; Hüsam ve Muaz'ın ailelerine başsağlığı dilendiği belirtildi. Reuters, yaralı Khaled'e acil tıbbi yardım ulaştırılması için Gazze ve İsrail'deki yetkililerden yardım talep ettiğini ve İsrailli yetkililerden bu son saldırılarla ilgili daha fazla bilgi istediğini paylaştı.

AP: Ölen gazeteciler arasında AP muhabiri de var

ABD merkezli haber ajansı The Associated Press (AP) de bölgede kendisi için çalışan 33 yaşındaki Meryem Ebu Dekka'nın öldürülen gazeteciler arasında yer aldığını duyurdu. AP açıklamasında, Ebu Dekka'nın ölümünden duyulan üzüntü ve şok ifade edilerek, "Zor ve tehlikeli koşullarda hayati görgü tanıklıklarını anlatmaya devam eden Gazze'deki gazetecilerimizin güvenliği için yapabildiğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz." denildi.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve The Associated Press (AP) için çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.