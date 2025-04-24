Ala'dan İstanbul Depremleri İçin Acil Bilgi Uyarısı

Ala: Resmi Açıklamalara İtibar Edin

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamalarda, vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini belirtti. Ala, "Milletimizden istirhamımız, bakanlarımızın açıklamalarına itibar etmeleridir. Resmi açıklamaları, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır." şeklinde konuştu.

Devlet Her Zaman Yanınızda

Ala, krizin yönetimi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, deprem sürecini sürekli takip ettiğini vurguladı.

Yanlış Bilgi Tehlikesi

Ala, dezenformasyonun olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Bunun dışındaki açıklamaları ve söylemleri dikkate almamaları çok önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Doğru bilgilere erişimin, bu tür durumlarda kritik olduğunu bildirdi.

AFAD’ın Rolü ve Tecrübemiz

Türkiye’nin deprem gerçeğine işaret eden Ala, hükümetin, AFAD birimini kurarak bu konuda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Bakanların sahadaki çalışmalara devam ettiğini ifade eden Ala, "Bütün kurumlarımız, yerel yönetimler, belediyeler, merkezi yönetim bu konuda el birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Doğru Bilgiye Erişme Hakkı

Son olarak, vatandaşların doğru bilgiye erişme hakkının olduğunu yineleyen Ala, gazetecilere doğru bilgileri aktardıkları için teşekkür etti. "Milletimiz bilsin ki bütün devlet kurumlarımız tam kapasiteyle sahada kendi yanlarındadır." diyerek, vatandaşları resmi kaynaklara yönelmeye davet etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda) ile İstanbul Valisi Davut Gül (solda) de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda) ile İstanbul Valisi Davut Gül (solda) de katıldı.