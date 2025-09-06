DOLAR
Alaattin Köseler'in Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi — Eski Beykoz Başkanı Yeniden Gözaltında

Üst mahkemenin itirazı kabul etmesiyle Alaattin Köseler hakkında yakalama kararı çıkarıldı; Köseler İstanbul Emniyeti tarafından yeniden gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:23
Alaattin Köseler'in Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi — Eski Beykoz Başkanı Yeniden Gözaltında

Alaattin Köseler'in Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi

Eski Beykoz Belediye Başkanı yeniden gözaltına alındı

Görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler ile birlikte yargılanan diğer sanıkların tahliye kararına yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi ve Köseler yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamındaki sanıklar arasında adı geçen Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında, davada ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlamaları bulunuyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada verilen tahliye kararlarına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunduğu, ancak haklarında tahliye kararı verildiği belirtildi.

Savcılık itirazında, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle, tahliye kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilerek sanıklar için yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk değerlendirmede tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti ve dosyayı itirazı incelemesi için bir üst soruşturma mercii olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Üst mahkeme itirazı değerlendirerek itirazı kabul etti ve Alaattin Köseler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Köseler'i yeniden gözaltına aldı.

Köseler'in en kısa sürede adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

