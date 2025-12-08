DOLAR
Antalya'da 40 bin TL'ye Planlanan Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Muratpaşa'da 23 Kasım 2025'teki silahlı saldırıda azmettirenin iki kişiye 40 bin TL verdiği belirlendi; 7 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:36
Antalya'da silahlı saldırı soruşturmasında 2 tutuklama

Antalya'da silahlı saldırı soruşturmasında 2 tutuklama

Antalya Muratpaşa'da 23 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Soruşturmanın bulguları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, saldırıda yaralanan A.H.K.'nin tanımadığı bir kişi tarafından hedef alındığı tespit edildi. Yapılan kapsamlı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu saldırının E.A. tarafından azmettirilerek gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında; E.A., S.Ö., D.K., D.Ş., Y.K., S.K. ve T.G.'nin olaya karıştığı, D.K., S.Ö. ve D.Ş.'nin İstanbul'dan gelen Y.K., S.K. ile T.G.'ye kiralık araç temin ettiği tespit edildi. Ekipler ayrıca, E.A.'nın saldırıyı gerçekleştirmeleri için iki şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirledi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Operasyon ve adli süreç

Olayla ilişkisi bulunan üç şüpheli Sakarya'da, diğer şüpheliler ise Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTALYA'DA 1 KİŞİNİN SİLAHLA YARALANMASINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

ANTALYA'DA 1 KİŞİNİN SİLAHLA YARALANMASINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

