AK Parti Kadın Kolları'ndan 25 Kasım Mesajı: 'Kadınlarımız Yalnız Değildir'

Erzurum İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Erzurum İl Başkanlığı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığın, dayanışma ve sorumluluk anlayışının simgesi olduğuna dikkat çekilerek, 'Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz, bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamayla kadına yönelik şiddetin her koşulda reddedildiği şu sözlerle vurgulandı: 'Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur.'

AK Parti Kadın Kolları, bu mücadelenin bir iyi niyet beyanı olmadığını, aksine 23 yıldır AK Parti iktidarlarının adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu belirtti. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ortaya koyduklarını; hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırdıklarını ve koruyucu ile önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını ifade ettiler.

Erkeklere yönelik çağrıda, evde, iş yerinde, sokakta ve sosyal medyada sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarılması istendi: 'Susan değil, duran değil, 'dur' diyen olun.' Açıklamada mücadelenin en büyük payının erkeklerde olduğuna dikkat çekildi.

Son bölümde, AK Parti Kadın Kolları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil ve güvenli bir yaşamı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceklerini; hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene ve kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, 'Kadınlarımız yalnız değildir' mesajını bir kez daha vurguladı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI, " 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" MÜNASEBETİYLE BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.