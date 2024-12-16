Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilere Enflasyonla Mücadele Vaat Etti

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" Programında Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.
Emeklilerle Samimi Bir Diyalog
Emeklilerle dertleşmek istediğini ifade eden Erdoğan, son 50 yıldır ülkeye siyaset yoluyla hizmet ettiğini vurguladı. Farklı görevlerde bulunarak halkın teveccühünü kazanmaya çalıştı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Atalarımızın dediği gibi mahkeme kadıya mülk değil, bulunduğumuz makamlar da bize mülk değil, tapulu malımız değil.”
Seçimler ve Vaadler
Erdoğan, siyasetteki şeffaflık ve dürüstlüğü ön planda tutarak, “Seçim kazanmak için asla umut sömürüsüne tevessül etmedik” Erdoğan, son iki yıl içinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Covid-19 salgını ve 6 Şubat depremi gibi birçok zor süreçle karşılaştık” dedi. Ancak bu zor dönemde, emeklilerin haklarını savunmaya devam ettiklerini ifade etti. Erdoğan, altın fiyatlarının ani artışlarının “Türkiye ekonomisi ile bir alakası yok” olduğunu kaydederek, muhalefetin bu konuda çarpıtmalar yaptığını belirtti. Ekonomik kazanımların altını çizen Erdoğan, “En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 590 dolara eşdeğerdir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda belirttiği kararlılığı sürdürerek, “Enflasyondaki düşüşle beraber alım gücü artacak” dedi. Ekonomideki olumlu gelişmeleri emeklilere ulaştırmak için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı. Erdoğan, konuşmasının ardından emeklilere plaket vererek, “Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olarak sizlere sağlıklı ömürler diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Altın ve Asgari Ücret Üzerinden Eleştiriler
Emekliler İçin Vaatler Devam Ediyor
Teşekkür ve Plaket Töreni
Erdoğan, son iki yıl içinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Covid-19 salgını ve 6 Şubat depremi gibi birçok zor süreçle karşılaştık” dedi. Ancak bu zor dönemde, emeklilerin haklarını savunmaya devam ettiklerini ifade etti.
Erdoğan, altın fiyatlarının ani artışlarının “Türkiye ekonomisi ile bir alakası yok” olduğunu kaydederek, muhalefetin bu konuda çarpıtmalar yaptığını belirtti. Ekonomik kazanımların altını çizen Erdoğan, “En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 590 dolara eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda belirttiği kararlılığı sürdürerek, “Enflasyondaki düşüşle beraber alım gücü artacak” dedi. Ekonomideki olumlu gelişmeleri emeklilere ulaştırmak için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.
Erdoğan, konuşmasının ardından emeklilere plaket vererek, “Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olarak sizlere sağlıklı ömürler diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.