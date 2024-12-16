Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilere Enflasyonla Mücadele Vaat Etti

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.

Emeklilerle Samimi Bir Diyalog

Emeklilerle dertleşmek istediğini ifade eden Erdoğan, son 50 yıldır ülkeye siyaset yoluyla hizmet ettiğini vurguladı. Farklı görevlerde bulunarak halkın teveccühünü kazanmaya çalıştı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Atalarımızın dediği gibi mahkeme kadıya mülk değil, bulunduğumuz makamlar da bize mülk değil, tapulu malımız değil.”

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