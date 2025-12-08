DOLAR
Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı: Vali Gökmen Çiçek 16 Kaymakamla Bir Araya Geldi

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda hizmetlerin etkinliği, projeler, güvenlik ve yatırımlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:45
Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı: Vali Gökmen Çiçek 16 Kaymakamla Bir Araya Geldi

Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıya 16 ilçe kaymakamı katıldı ve il genelindeki çalışmalar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Gündem: Hizmetler, Projeler ve Güvenlik

Toplantıda kamu hizmetlerinin etkinliği, yürütülen projelerin mevcut durumu, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile güvenlik ve asayiş konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Ayrıca ilçelerde devam eden yatırımların durumu ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakamların Sunumları ve İhtiyaçlar

Kaymakamlar kendi ilçelerindeki faaliyetleri, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konuları Vali Çiçek'e aktardı. Sunumlarda yerel projelerin ilerleme süreçleri ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar detaylandırıldı.

Vali Çiçek'in Değerlendirmesi

Vali Gökmen Çiçek, toplantıda kamu hizmetlerinin il genelinde koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Sonuç ve İstişare

Toplantı, karşılıklı istişare ve gelecek dönem planlamalarının yapılmasının ardından sona erdi. Alınan kararlar ve belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulama adımlarının takip edileceği bildirildi.

