Yeni Güney Galler'de Orman Yangınları: İtfaiye Görevlisi Öldü

Yeni Güney Galler'de orman yangınlarında görevli itfaiye yaşamını yitirdi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi. Yangınla mücadele eden ekipler, bölgedeki alevlere karşı zorlu şartlarda çalışıyor.

Yetkililer, Bulahdelah kasabasında yangın söndürme faaliyetlerinde bulunan 59 yaşındaki bir itfaiye görevlisinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu öldüğünü bildirdi. Eyalette şu anda en az 52 noktada yangın devam ediyor.

Yangınların etkisiyle eyalette şimdiye kadar 20 ev kül oldu. Ayrıca Tazmanya eyaletinde yangınlar nedeniyle 19 ev kullanılamaz hale geldi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese olayı değerlendirirken, "Bu korkunç haber, acil servis personelinin evleri ve aileleri korumak için çalışırken karşılaştığı tehlikelere dair hüzünlü bir hatırlatmadır. O cesareti her gün onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki yangın da şiddetini koruyor

Komşu ülke Yeni Zelanda'da ise, ülkenin en eski milli parkının yakınlarında çıkan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve çok sayıda ekip görevlendirildi. Polis, Tongariro Milli Parkı yakınlarında çıkan yangının Pazartesi öğleden sonra 110 hektara kadar yayıldığını belirtti.

Yetkililer bir otoyolun trafiğe kapatıldığını ve sürücüleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgedeki ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

