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Filibe'de 'Hoşgörü Kahvesi' Geleneği Yaşatılıyor

Filibe'deki Cuma Camii'ne yapılan 2014 saldırısının ardından başlatılan 'Hoşgörü Kahvesi' geleneği, farklı din ve etnisiteleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:18
Filibe'de 'Hoşgörü Kahvesi' Geleneği Yaşatılıyor

“Hoşgörü Kahvesi” Geleneği Dört Yıldır Devam Ediyor

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki tarihi Filibe şehrinde, 2014 yılında Cuma Camii'ne yapılan ırkçı saldırının ardından başlatılan ve geleneksel hale gelen “Hoşgörü Kahvesi” etkinliği sürüyor. Bu anlamlı tören, farklı din ve etnisitelerin temsilcilerini bir araya getirerek, toplumsal hoşgörüyü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Filibe Cami Encümeni Başkanı Ahmet Pehlivan'dan Açıklama

Törende konuşan Filibe Cami Encümeni Başkanı Ahmet Pehlivan, “Avrupa'nın 8 bin yıllık geçmişine sahip en eski şehirlerinden biri olan Filibe, daima hoşgörü yuvası olmuştur. Şehrimizde birlikte yaşayan farklı etnisiteler ve dinler arasındaki hoşgörü 8 bin yıldır yaşanıyor.” sözleriyle Filibe'nin tarihsel önemini vurguladı.

Müslüman Toplumu Hoşgörü Örneği Oluyor

Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, 2014 yılında caminin kundaklanmaya maruz kaldığını hatırlatarak, “Günün şartlarında sağduyulu insanlar, Hoşgörü Kahvesi etrafında İslamofobik saldırıyı tepkiyle karşıladılar ve böylesi önemli bir ananeye, erdem toplumunu oluşturmaya vesile oldular.” dedi. Mehmet, hoşgörünün temel insanlık teması olduğuna dikkat çekerek, toplumun insanlık değerlerine önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

İftar Geleneği Hazırlığı

Etkinliğe katılan İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2014’te yapılan saldırıyı kınayarak, yaklaşan ramazan ayında Bulgaristan'da 14 farklı yerde iftar düzenleyeceklerini açıkladı.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Bölge Valiliği temsilcileri, şehirdeki Musevi, Ermeni, Roman ve çeşitli diasporaların temsilcileri, dini liderler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. 'Hoşgörü Kahvesi' töreninin ardından camide hoşgörü mevlidi okundu.

Hatırlatmak gerekirse, 2014 yılında ırkçı ve aşırı milliyetçi gruplar, Cuma Camii'ne saldırarak molotofkokteyli ile camiyi kundaklamaya çalışmıştı. Bu tür saldırılar karşısında toplumun bir araya gelmesi, hoşgörüyü ve birlikteliği güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bulunan tarihi Cuma Camisi'ne 2014'te düzenlenen...

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bulunan tarihi Cuma Camisi'ne 2014'te düzenlenen ırkçı saldırıya karşı başlatılan "Hoşgörü Kahvesi" geleneği devam ettiriliyor. Camideki "Hoşgörü Kahvesi" töreninde farklı din ve etnisitelerin temsilcileri bir araya geldi.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bulunan tarihi Cuma Camisi'ne 2014'te düzenlenen...

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bulunan tarihi Cuma Camisi'ne 2014'te düzenlenen ırkçı saldırıya karşı başlatılan "Hoşgörü Kahvesi" geleneği devam ettiriliyor. Camideki "Hoşgörü Kahvesi" töreninde farklı din ve etnisitelerin temsilcileri bir araya geldi.

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