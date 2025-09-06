DOLAR
Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı: Üst Mahkeme İtirazı Kabul Etti

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, üst mahkemenin itirazı kabul etmesi sonrası yeniden tutuklandı; bazı sanıklar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:50
Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı: Üst Mahkeme İtirazı Kabul Etti

Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı: Üst Mahkeme İtirazı Kabul Etti

Gelişmeler ve Mahkeme Süreci

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile diğer sanıkların yargılandığı davada, tahliye kararına ve tutuklama talebinin reddine ilişkin savcılık itirazı sonrası yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve Köseler yeniden tutuklandı.

Dava kapsamında sanıklara atılı suçlar arasında "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçları bulunuyor.

İtirazın dayanakları ve ilk karar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle tahliyelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanması talebinin reddine itiraz etti.

İtirazda, dosyadaki delillerin henüz tamamlanmamış olması, suçun vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle, tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Mahkemeler arası karar ve gözaltılar

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk olarak tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti ve kararı değiştirmedi. Dosyayı değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek, Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseler ve Veli Gümüş yeniden gözaltına alındı ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Son duruşma ve tutuklama kararları

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Alaattin Köseler, savunmasının ardından tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Havva Dindar da mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

Mahkeme, sanıklar Veli Gümüş ve Havva Dindar'ın tutuklanmasına hükmetti; Yıldız Güneş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, itiraz sonrası dört sanıktan üçü tutuklanmış oldu.

İlgili soruşturma ve adli işlemler adliyede devam etmektedir.

