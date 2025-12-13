Samsun'da Narkotik Operasyonu: İ.B. (22) Gözaltında
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleşti.
Operasyon Detayları
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Atakum ilçesinde İ.B. (22) isimli kişinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 2 litre 425 mililitre likit bonzai (sentetik kannabinoid), 53 adet sentetik ecza hap, 1,05 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER