Samsun'da Narkotik Operasyonu: İ.B. (22) Gözaltında

Samsun'da narkotik ekiplerinin Atakum operasyonunda İ.B. (22) gözaltına alındı; likit bonzai, sentetik ecza, kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:21
Samsun'da Narkotik Operasyonu: İ.B. (22) Gözaltında

Samsun'da Narkotik Operasyonu: İ.B. (22) Gözaltında

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Atakum ilçesinde İ.B. (22) isimli kişinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 litre 425 mililitre likit bonzai (sentetik kannabinoid), 53 adet sentetik ecza hap, 1,05 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

