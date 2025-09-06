DOLAR
Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı: Üst Mahkeme Tahliye İtirazını Kabul Etti

Beykoz'un görevden uzaklaştırılan başkanı Alaattin Köseler, tahliye kararına yapılan itirazın kabulüyle yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:20
Duruşma süreci ve itirazın kabulü

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte yargılanan sanıklar hakkında verilen tahliye kararına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edildi ve Köseler yeniden tutuklandı.

Davanın sanıkları arasında yer alan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında, duruşmada "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye kararı verilmiş; ayrıca savcılığın Yıldız Güneş'in tutuklanması talebi reddedilmişti. Bu kararlar, 4 Eylül Perşembe günü İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada alınmıştı.

İtiraz gerekçesi ve üst mahkeme kararı

İtiraz dilekçesinde, hakkında tahliye kararı verilen sanıklar için suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tamamlanmamış olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle kararın usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek, sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu tahliye kararlarını usul ve yasaya uygun bularak kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti ve dosyayı itirazın incelenmesi için üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Üst mahkeme itirazı kabul etti ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Gözaltı ve tutuklama

Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Alaattin Köseler ile Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında tahliyeyle serbest bırakılan sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı.

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı. Diğer sanıkların savunmalarına ise duruşmada devam ediliyor.

