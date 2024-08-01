Aladağlar'da Düşen Dağcı Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aladağlar'daki Trajik Kaza

Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Aladağlar'da tırmanış yaparken hayatını kaybeden dağcı Özkan Çorapçıgil, 43 yaşındaydı. Tırmanış sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düşen Çorapçıgil, diğer dağcı arkadaşları tarafından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenaze Töreni ve Son Veda

Cenazesi, yakınları tarafından alınarak Bursa’ya getirilen Özkan Çorapçıgil, Nilüfer ilçesindeki Ürünlü Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ürünlü Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Savunma ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerindeydi

Talihsiz olayın ardından, Aladağlar Kale Tepe bölgesine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi. Sağlık ekipleri, Özkan Çorapçıgil’in bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırıklar bulunduğunu tespit etti. İlk müdahalenin ardından, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çorapçıgil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu olay, dağcılık faaliyetlerinin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek yaşamını yitiren dağcının cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek yaşamını yitiren dağcının cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.