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Alan Parsons İstanbul'da "The Show Must Go On" Turnesiyle Hayranlarıyla Buluştu

Progresif rockın ustası Alan Parsons, İstanbul'daki konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 09:50
Alan Parsons İstanbul'da "The Show Must Go On" Turnesiyle Hayranlarıyla Buluştu

Alan Parsons İstanbul'da Muhteşem Bir Performans Sergiledi

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli simalarından Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Epifoni organizasyonu tarafından düzenlenen bu görkemli konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşti.

Kariyerinin 50. Yılını Kutlayan Usta Müzisyen

İngiliz müzisyen ve ekibi The Alan Parsons Project, kariyerinin 50. yılını kutlarken, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde "Don't Answer Me", "Old and Wise" ve "La Sagrada Familia" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Seyirciyle Birlikte "Eye in The Sky" Şarkısı

Konser sonunda ise, "Eye in The Sky" şarkısını hayranlarıyla birlikte söyleyerek muhteşem bir kapanış yaptı. Bu performans, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Tarihin Şekillendiricisi: Alan Parsons

Bugüne kadar birçok ödül kazanmış ve 13 Grammy adaylığına yükselmiş olan Alan Parsons, 1974 yılında Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihinde iz bırakan The Alan Parsons Project'i kurdu. Sanatçı, 1976-1987 döneminde yayımladığı 10 tematik albümle müzik dünyasında adını duyurdu.

1982'de yayımlanan "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" parçaları, onun müzik kariyerinde önemli bir yer edindi. Synthesizer kullanımındaki becerisi sayesinde, Alan Parsons Project, çok sayıda altın ve platin plak kazandı.

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi...

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi...

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

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