Alanya Açıklarında Yunus Gösterisi Tur Teknesine Eşlik Etti

Alanya açıklarında tur teknesine eşlik eden yunusların gösterisi, turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:00
Turistler cep telefonu kameralarıyla kaydetti

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında gerçekleşen yunus gösterisi, tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında görülen yunuslar, dakikalarca teknenin yanında yüzerek ve zaman zaman yarışarak turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sürü halinde denize dalıp çıkan yunusların oluşturduğu görüntüler, teknenin çevresinde keyifli bir atmosfer yarattı; turistler bu anları alkışlayarak izledi.

Gösteri, turistlerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve bölgedeki deniz yaşamının güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

