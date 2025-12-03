Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın kapasitesi 50 dönüme çıkarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesindeki Cikcilli Mezarlığında kapasite arttırma çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kullanımda olan 22 dönüm alana ilave olarak, önümüzdeki aylarda 28 dönüm alan daha açılacak ve mezarlığın toplam kullanım alanı 50 dönüme ulaşacak.

Çalışmalar kapsamında mezarlıktaki taş kırma işlemleri tamamlandıktan sonra açılan alanların etrafı taş duvar ile çevriliyor. Taş duvar çalışmalarının bitimini takiben, ekipler toprak çalışmalarına başlayacak ve yeni alan kullanıma açılacak.

Kırsal mahalle mezarlıklarında güvenlik ve bakım

Diğer yandan, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki mezarlıkların çevrilmesi çalışmaları da program dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda Aliefendi, Kızılcaşehir ve Alara mahalle mezarlıklarının etrafı tel çitle kapatılarak mezarlıklar daha korunaklı hale getirildi. Diğer mahallelerde de önümüzdeki günlerde benzer çalışmaların başlatılması planlanıyor.

Ayrıca, ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım ekipleri aralıksız olarak hizmet veriyor; mezarlıkların düzenli bakım ve temizliği sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA CİKCİLLİ MEZARLIĞI’NA KAPASİTE ARTTIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, 28 DÖNÜMLÜK ALAN DAHA AÇARAK, KAPASİTEYİ 50 DÖNEME ÇIKARTACAK.