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Alanya'da 23 Öğrenci Helikopterle 23 Nisan'ı Kutladı

Alanya'da 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı helikopter turuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:06
Alanya'da 23 Öğrenci Helikopterle 23 Nisan'ı Kutladı

Öğrenciler için Özel Bir Gün

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 öğrenciye unutulmaz bir deneyim sunuldu. FlyMe Havacılık'ın desteğiyle düzenlenen helikopter turu, çocukların hayatlarında ilk kez helikoptere binme fırsatı bulduğu özel bir etkinlik oldu.

Gökyüzünde Bayram Coşkusu

Helikopterle yapılan uçuş sırasında öğrenciler, sadece havada süzülmekle kalmadı, aynı zamanda görsel bir şölenin de tadını çıkardı. Gökyüzünde özgürce uçmanın heyecanını yaşayan çocuklar, bayramlarının keyfini yüksekten çıkardı.

Bu etkinlik, gelecekteki nesillerin hayal güçlerini beslerken, aynı zamanda 23 Nisan'ın anlamını ve önemini pekiştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 öğrenci için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 öğrenci için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla helikopter turu düzenlendi. FlyMe Havacılığın katkılarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 öğrenci için helikopter turu gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 öğrenci için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 öğrenci için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla helikopter turu düzenlendi. FlyMe Havacılığın katkılarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 öğrenci için helikopter turu gerçekleştirildi.

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