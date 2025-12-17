Alanya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi üreticilere tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai atıkların toplanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla başlattığı Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Alanya'da yaygınlaştırılmak üzere üreticilere tanıtıldı. 2022 yılında pilot bölge olarak Kumluca, Finike ve Demre'de başlayan proje, Serik, Aksu ve Kemer'den sonra şimdi de Alanya'da uygulanacak.

Tanıtım toplantısı ve katılımcılar

Projeye ilişkin bilgilendirme, Alanya Toptancı Hali'nde düzenlenen toplantıda yapıldı. Etkinliğe Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve hal esnafı katıldı. Bilgilendirmeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral ile Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa gerçekleştirdi.

Projenin işleyişi ve hedefleri

Proje, çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturan zirai ambalaj atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, zirai ilaç ambalaj atıklarının çevre sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. Koral, proje sürecini şu şekilde anlattı: Çiftçilerimiz projeye dahil olmak için cep telefonlarından uygulamayı indirerek kayıt oluyor. Kayıt yaptıran üreticilere çipli anahtarlıkları teslim ediliyor. Sonrasında hallere ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelere konulan otomatlara attıkları her zirai ilaç ambalaj atığı karşılığında bir gram bir puan olacak şekilde puan kazanıyorlar. Topladıkları puanlar karşılığında da sera naylonu, akülü testere, bambus arı, arı kovanı gibi tarımsal destekli ürünleri alabiliyorlar. Toprağımızı ve suyumuzu korumak için başlattığımız projemizi Antalya'nın tümünde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi.

Üreticilerin tepkisi

Bilgilendirmenin ardından kayıt işlemlerini gerçekleştiren üreticiler, hem çevreyi koruyup hem de ödül kazanacak olmaktan memnun olduklarını belirtti. Üreticiler, projenin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, zirai ambalaj atıklarının bu şekilde toplanmasının toprağın ve suyun zehirlenmesini önleyeceğini ifade etti.

