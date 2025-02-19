Alanya'da İnşaat İşçisi İskeden Düşerek Ağır Yaralandı

İnşaatta Korkutan Kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bir iş kazasında, inşaat iskelesinden düşen M.S. adlı işçi ağır yaralandı. Olay, Payallar Mahallesi'ndeki bir inşaat projesinde gerçekleşti.

Olay Anı ve İlk Müdahale

M.S., iskelede dış cephe çalışmaları yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak yaralı işçiyi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçinin Durumu Ciddi

Hastaneye ulaşan işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.