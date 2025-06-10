Alanya'da Lüks Gezi Teknesinde Yangın Çıktı

Alanya'da Tekne Yangını Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bulunan 'Cleopatra Luxury' adlı lüks gezi teknesinde çıkan yangın, herkesi korkuttu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin ve barınaktaki diğer teknelerin sahiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları devam ederken, ne yazık ki tekne kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.