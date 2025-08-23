DOLAR
Alanya'da Misinaya Dolanan Martı Tekne Kaptanı Tarafından Kurtarıldı

Alanya açıklarında misinaya dolanan martı, tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından kurtarılarak veteriner ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:31
Alanya'da misinaya dolanan martı kurtarıldı

Tekne kaptanı müdahalesiyle hayata döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde misinaya dolanan bir martı, günübirlik gezi turu düzenleyen teknenin kaptanı tarafından kurtarıldı.

Günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya açıklarında deniz yüzeyinde bir martının çırpındığını fark etti. Yüzerek martıya ulaşan Meşe, kuşun ağız ve kanatlarına misina dolandığını gördü.

Meşe, tekneye çıkardığı martıyı ağzına ve kanatlarına dolanan misinadan kurtardı. Olay sırasında kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Bitkin düşen martı, tedavi edilmek üzere Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Meşe, balık yakalamak için ekmek sarılarak oltayla denize atılan misinaların doğaya zarar verdiğine dikkat çekti.

