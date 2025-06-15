Alanya’da Motosiklet Çarpışması: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen faciada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosikletin, Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpışmasıyla gerçekleşti. Kaza, Konaklı Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolde, Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, Karakoç da kurtarılamadı.

Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.