Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayata gözlerini yumdu. H.K. tarafından kullanılan 07 ET 567 plakalı midibüs, Tosmur Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda, Ümit Karakoyunlu idaresindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ümit Karakoyunlu, hemen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, bölgede yaşayanları derinden etkiledi.

Midibüs Sürücüsü Gözaltında

Kazada sorumlu tutulduğu belirtilen midibüs sürücüsü, olay sonrası gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.

Alanya'daki bu üzücü kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatırken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.