Alanya'da Öğretmene Tokat: Veli M.Ç. Tutuklandı

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulunda öğretmene tokat attığı iddia edilen veli M.Ç. tutuklandı; olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 20:16
Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Şehit Coşkun Nazilli İlkokulunda görev yapan öğretmen Z.Ö., dün nöbet görevi sırasında ikinci sınıf öğrencisinden bahçeye çıkmasını istedi. Öğrencinin kolundan tutularak bahçeye yönlendirildiği sırada, okulda bulunan veli M.Ç. müdahale etti. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından veli iddiaya göre öğretmene tokat attı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp raporu alan öğretmenin şikayeti doğrultusunda veliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.Ç. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Avukatın Açıklaması

Öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, Eğitim-İş Sendikasının Alanya Temsilciliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi başındaki öğretmene yönelik fiziksel şiddetin eğitim ortamında kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gönültaş, velinin dün tutuklandığını anımsatarak, olay sonrası bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında müvekkilinin kimliğinin açık biçimde paylaşıldığını ve kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı iddiaların yayıldığını söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda öğretmene tokat attığı iddia edilen veli tutuklandı. Öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş (ortada) , Eğitim-İş Sendikasının Alanya Temsilciliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenin bir veli tarafından görevi başında fiziksel şiddete uğramasının eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

