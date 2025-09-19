Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aliefendi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı.

Müdahale ve kaynaklar

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çalışmalarda 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personel görev alıyor. Ayrıca itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet ve İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle sürdürülen müdahaleye sabah saatlerinden itibaren hava araçları da katıldı. Hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu alevlere taşıyor.

Etki ve tahliyeler

Yangın nedeniyle bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşimlerde evler tahliye edildi. Alevler sera ve bahçelerde de hasara neden oldu. Bölge sakinleri hayvanlarını traktör ve kamyonetlere yükleyerek güvenli bölgelere taşıdı.

Görgü tanıkları ve yerel yöneticiler

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Aliefendi'de başlayıp İspatlı ve Kargıcak mahallelerine de sıçradığını, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı." sözleriyle aktardı.

Durum değerlendirmesi

Kaymakam Öztürk, tüm ekiplerin seferber olduğunu vurguladı ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı." diye konuştu.

Bölgedeki vatandaşlar da söndürme ekiplerine destek veriyor; bazı kişiler ekiplere su ve kumanya dağıtıyor.

