Alanya'da Orman Yangını: Yaylakonak'tan Şıhlar Mahallesi'ne Sıçradı, Müdahale Sürüyor

Alanya'da ormanlık alanda yangın: Müdahale devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılınca yangın Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

Müdahale ve tahliyeler

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı; mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Sağlık durumu ve yetkili açıklaması

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkanı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma hattında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden gelecek bilgiler takip ediliyor.