Alanya'da Otelin Asansör Boşluğunda 80 Yaşındaki Avusturyalı Turist Ölü Bulundu
Olayın Ayrıntıları
Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Avusturya uyruklu V.S. (80), otel personeli tarafından 3 gündür görülmemesi üzerine durumu bildirmesiyle ortaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede turistin cansız bedeni asansör boşluğu'nda bulundu.
Olay yerindeki ilk değerlendirmeye göre V.S.'nin otelin 4. katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma ve incelemeyi sürdürüyor.
