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Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Yapan İşletmeye Mühür

Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan bir işletme mühürlendi. Denetim sonrası yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:20
Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Yapan İşletmeye Mühür

Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Ortaya Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen bir işletme mühürlendi. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde bulunan bu işletmede detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimde Tespit Edilen Sağlık Problemleri

Denetim sırasında, üretim işleminin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı ve tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu saptandı. Üretim alanına tuvaletten sızan suların karıştığı ve gıda güvenliği açısından uygun olmayan ekipmanların kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, söz konusu işletmenin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bulunmadığı da görüldü.

Yasal Süreç Başlatıldı

Denetim sonrasında zabıta ekipleri, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan bu işletmeye karşı yasal işlem başlatarak, işletmeyi mühürledi. Bu olay, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme Alanya...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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